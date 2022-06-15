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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину и расширение кооперации в условиях санкций

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора провели обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, "подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей". "Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике", - говорится в сообщении.

"Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей", - отметили в пресс-службе.

При обсуждении ситуации на мировой арене "подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений", говорится в сообщении.

"Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН. Особо выделена важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС, в частности, в контексте предстоящего 23-24 июня саммита БРИКС, организуемого китайским председательством в этом объединении", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, Путин "изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач".

"Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности", - отметили в пресс-службе.

Условлено о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии различных министерств и ведомств, добавили в Кремле.

"Разговор прошел в традиционно теплом и дружеском ключе", - говорится в сообщении.

Ранее о беседе двух лидеров сообщило агентство Bloomberg.

Владимир Путин Си Цзиньпин
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