Четыре человека погибли в массовом ДТП в Рязанской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Автоавария с четырьмя жертвами произошла около 7:00 среды на 224-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе.

По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом "Хендай" и еще пятью автомобилями. В результате аварии ехавшие в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли на месте происшествия. Еще трое человек с травмами были госпитализированы.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из пострадавших в ДТП скончался в больнице. Таким образом, число жертв аварии выросло до четырех человек.

По словам источника, два человека, получившие в ДТП травмы, вертолетом санавиации доставлены в областную клиническую больницу в Рязани.

По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), расследование находится на контроле прокуратуры Рязанской области.