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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Четыре человека погибли в массовом ДТП в Рязанской области

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Автоавария с четырьмя жертвами произошла около 7:00 среды на 224-м километре трассы Р-22 "Каспий" в Михайловском районе.

По предварительной информации, грузовик, двигавшийся в сторону Москвы, столкнулся со стоящими впереди микроавтобусом "Хендай" и еще пятью автомобилями. В результате аварии ехавшие в микроавтобусе две женщины и мужчина погибли на месте происшествия. Еще трое человек с травмами были госпитализированы.

Позднее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из пострадавших в ДТП скончался в больнице. Таким образом, число жертв аварии выросло до четырех человек.

По словам источника, два человека, получившие в ДТП травмы, вертолетом санавиации доставлены в областную клиническую больницу в Рязани.

По факту автоаварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), расследование находится на контроле прокуратуры Рязанской области.

Рязанская область ДТП
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