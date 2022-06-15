Президенты РФ и ЮАР обсудили вопрос поставок сельхозпродукции и удобрений в Африку

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой вопросы продовольственной безопасности, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР", - говорится в сообщении.

Путин и Рамафоза также обменялись мнениями по ситуации на Украине, отметили в пресс-службе.