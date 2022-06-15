Задержан директор института физкультуры, спорта и молодежной политики УрФУ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Директор института физической культуры, спорта и молодежной политики Уральского федерального университета (УрФУ) Евгений Шурманов задержан в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Информация (о задержании директора института спорта УрФУ Шурманова - ИФ) соответствует действительности. Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, другая информация в интересах следствия не разглашается.