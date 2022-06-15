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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Пожар в ковровом цеху в Махачкале ликвидирован

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Пожарные полностью потушили возгорание в ковровом цеху в Махачкале (Дагестан), сообщает ГУ МЧС России по республике.

"По состоянию на 21:05 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению пожара были привлечены около 60 людей и 20 единиц техники.

Ранее сообщалось, в Махачкале по улице Майская загорелся ковровый цех, площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

По данным республиканской прокуратуры, в результате пожара один человек доставлен в больницу с отравлением угарным газом, проводится прокурорская проверка.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пострадавший - сотрудник МЧС.

Махачкала
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