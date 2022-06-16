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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Лодка с людьми перевернулась на водохранилище в Иркутской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Двое мужчин пропали в акватории Братского водохранилища в Усть-Удинском районе Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"15 июня лодка с четырьмя мужчинами на борту перевернулась на водохранилище в 10 км от населенного пункта Аталанка. Двое из них - 2002 и 1994 годов рождения - не смогли добраться до берега", - говорится в сообщении.

Двое мужчин спаслись и, дойдя до населенного пункта, сообщили о случившемся.

В настоящее время государственные инспекторы по маломерным судам обследуют водохранилище на катере. На место выдвинулась группа спасателей областной пожарно-спасательной службы.

"Спасатели будут проводить водолазные работы", - уточнили в МЧС.

В пресс-службе главного управления МВД по области "Интерфаксу" сообщили, что в перевернувшейся лодке находились местные жители, рыбаки.

Иркутская область
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