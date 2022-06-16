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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Один человек пострадал при падении учебного самолета под Тюменью

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Учебный легкомоторный самолет упал в четверг в Тюменской области, есть пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сообщение о падении учебного самолета на аэродроме "Пустошкино" в Ялуторовске поступило в 09:37 (07:37 мск)", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате произошедшего пострадал один человек, он госпитализирован с переломом ног.

"Предварительная причина падения - заглохший двигатель", - добавил собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из офциальных источников.

Тюменская область
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