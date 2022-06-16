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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Нижневартовска

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сургутская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства столкновения самолета с птицей в аэропорту Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел накануне, 15 июня, при выполнении рейса SBI-5330 авиакомпании "Сибирь" по маршруту Нижневартовск - Новосибирск. Воздушное судно Embraer-170M столкнулось с птицей во время взлета, говорится в сообщении.

Экипаж самолета принял решение о направлении в аэропорт назначения. Пострадавших нет. Движение воздушных судов не задерживалось. На взлетно-посадочной полосе обнаружены останки птицы.

Нижневартовск ХМАО
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