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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Глава Минюста РФ заявил о возможном внедрении политологической судебной экспертизы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В судебных экспертных учреждениях Минюста России может появиться новый вид экспертизы, позволяющей установить признаки функций иностранного агента и "политического экстремизма", сообщил "Интерфаксу" министр юстиции Константин Чуйченко.

"Специальные политологические знания могут быть востребованы при исследовании публичных материалов с целью установления наличия либо отсутствия признаков так называемого "политического экстремизма" или политических аспектов терроризма", - сказал Чуйченко в Санкт-Петербурге в интервью агентству.

По его словам, судебная политологическая экспертиза "может быть также проведена по делам, связанным с оспариванием в судебном порядке включения организации или физического лица в реестр НКО и иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента".

Чуйченко отметил, что с соответствующей инициативой выступил Минюст, "вопрос прорабатывается".

"В качестве перспективных экспертных направлений сейчас рассматриваются также молекулярно-генетические экспертизы, исследования минералов и изделий из них, оценка бизнеса и исследования по делам, связанным с использованием цифровых валют и цифровых активов", - сказал глава Минюста.

Он напомнил, что в последние годы в экспертную практику "были внедрены исследования объектов дикой флоры и фауны, экспертиза объектов интеллектуальной собственности, психологическое исследование информационных материалов".

По данным Чуйченко, в настоящее время в ведении Минюста находится 62 судебно-экспертных учреждения, включая Российский федеральный центр судебной экспертизы, девять региональных центров и 52 лаборатории судебной экспертизы.

"В 2021 году были созданы девять лабораторий судебной экспертизы Минюста России. А в этом году запланировано открытие еще 23 лабораторий", - сказал министр.

Минюст России Константин Чуйченко
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