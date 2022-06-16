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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Прокуратура запросила пожизненный срок для фигуранта дела о подготовке теракта в Москве

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Государственное обвинение просит приговорить к пожизненному лишению свободы одного из лидеров "Исламского государства" (ИГ, ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в России) Тоджиддина Назарова, обвиняемого в подготовке теракта в России.

"Окончательно прошу назначить Назарову наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 1 млн руб. с отбыванием первых десяти лет в тюрьме", - заявила прокурор в ходе прений сторон по делу Назарова во Втором западном окружном военном суде в четверг.

Назарову, в частности, вменяется участие в террористическом сообществе и террористической организации, а также подготовка теракта.

По данным следствия, пояснила прокурор, Назаров вступил в "Исламское государство" в 2014 году, а с 2017 года стал так называемым амиром - одним из руководителей террористической организации под псевдоним Абу-Усама Нораки.

Согласно фабуле дела, Назаров был ответственным за террористическую деятельность на территории РФ с целью прекращения операции в Сирии. В частности, пояснила прокурор, Назаров через мессенджер создал террористическое сообщество в Москве для совершения теракта - въезда в скопление людей вблизи зданий ФСБ России, администрации президента РФ и Минобороны РФ и последующего убийства граждан.

Назаров признал вину частично.

До 2020 года Назаров находился в Сирии, где был задержан и экстрадирован в Россию.

Тоджиддин Назаров
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