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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

На "КАМАЗе" рухнула галерея между производственными корпусами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - На площадке "КАМАЗа" в Набережных Челнах (Татарстан) в пятницу рухнула галерея, соединяющая корпуса двух заводов компании. Об этом сообщил официальный telegram-аккаунт автопроизводителя.

"Сегодня произошло обрушение галереи, соединяющей корпуса автомобильного и прессово-рамного заводов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Происшествие не повлияло на производственный процесс.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Набережные Челны Татарстан КАМАЗ
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