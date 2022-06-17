На "КАМАЗе" рухнула галерея между производственными корпусами

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - На площадке "КАМАЗа" в Набережных Челнах (Татарстан) в пятницу рухнула галерея, соединяющая корпуса двух заводов компании. Об этом сообщил официальный telegram-аккаунт автопроизводителя.

"Сегодня произошло обрушение галереи, соединяющей корпуса автомобильного и прессово-рамного заводов. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Происшествие не повлияло на производственный процесс.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.