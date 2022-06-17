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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:55

В Белгородской области упал штурмовик Су-25

В Белгородской области упал штурмовик Су-25
Архивное фото
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Штурмовой самолет Су-25 упал в Белгородской области во время планового учебно-тренировочного полета, летчик катапультировался, сообщили в Западном военном округе (ЗВО).

"По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России", - говорится в сообщении ЗВО.

По словам военных, угрозы здоровью летчика нет - он катапультировался и эвакуирован на аэродром поисково-спасательной службой.

"Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет", - сообщили в Западном военном округе.

Су-25

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО: Frogfoot - "Лягушачья лапка") предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей. Экипаж самолета - один человек.

Серийно самолёты этого типа выпускались в СССР на двух авиазаводах - в Улан-Удэ (учебно-боевые Су-25УБ) и в Тбилиси (боевые Су-25). Всего за 1981-1991 годы построено 1 320 экземпляров Су-25.

Сообщалось, что в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов. Более 80 штурмовиков было модернизировано в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии.

В 2015 году была представлена самая совершенная модификация штурмовика "Грач" - Су-25СМ3. В результате модернизации боевая эффективность самолетов увеличена почти в два раза за счет применения более точных боеприпасов, современной электроники и бортового комплекса обороны "Витебск".

Минобороны РФ Белгородская область Су-25
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