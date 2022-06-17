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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Вице-премьер Борисов заявил, что РФ хватит ракет для спецоперации на Украине

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - У России не закончатся ракеты из-за операции на Украине, есть возможности для быстрого пополнения запасов, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Безусловно, я знаю, что у нас есть все возможности достаточно быстро восстановить все те боезапасы, которые мы, естественно, потратим сегодня в этой специальной военной операции", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Не надейтесь, (ракеты-ИФ) не кончатся", - сказал вице-премьер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Украина РФ Юрий Борисов
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