Жителя Кубани за сожжение собутыльника осудили на 15 лет

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд вынес приговор Евгению Твердохлебову, обвинявшемуся в жестоком убийстве знакомого, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд признал Твердохлебова виновным по п. "д" ч.2 ст.105 (убийство) УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщают подробности преступления.

"Установлено, что Твердохлебов с сожительницей проживал в доме на улице Некрасова в станице Рязанской Белореченского района. Утром 4 января 2022 года к сожителям домой пришел их знакомый, с которым они стали употреблять алкоголь. Между Твердохлебовым и гостем произошел конфликт на почве ревности. После этого Твердохлебов облил мужчину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег", - уточняется в сообщении.

Сожительница Твердохлебова попыталась помочь пострадавшему - на место были вызваны полиция и медики. Несмотря на оказанную помощь, мужчина в тот же день скончался в больнице от полученных ожогов.

В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном, отказавшись от дачи показаний.