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Роспотребнадзор не зафиксировал массовых отказов потребителям в гарантийном ремонте

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Поступающие в Роспотребнадзор жалобы от граждан не свидетельствуют о том, что потребители сталкиваются с массовым отказом по ремонту автомобилей и технически сложных средств, в том числе по гарантии, изменения в закон о защите прав потребителей не требуются.

"Поступающие в Роспотребнадзор обращения граждан в настоящее время не свидетельствуют о том, что в сфере ремонта (гарантийного ремонта) технически сложных товаров и автомобилей в частности потребители сталкиваются с массовым отказом в исполнении обязательств и удовлетворении их соответствующих требований, невозможность исполнения которых со стороны хозяйствующих субъектов объяснялась бы внешними санкциями в качестве первопричины", - говорится в сообщении ведомства по итогам заседания Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в сфере автопрома, в частности розничной продажи и ремонта, в том числе гарантийного, автомобилей как отечественных, так и иностранных брендов, все ранее заключенные договоры и контракты между дилерами и импортерами, дилерами и розничными продавцами, импортерами и иностранными изготовителями являются действующими и не расторгнуты.

"При этом каких-либо судебных разбирательств между ними относительно неисполнения своих обязательств в части поставок продукции (комплектующих, запчастей и пр.) в настоящее время нет", - добавили в сообщении.

"Кроме того, фактором минимизации гипотетически возможных рисков неисполнения обязательств по отношению к потребителям призван служить разрешенный так называемый параллельный импорт", - уточнили в ведомстве.

Кроме того, по итогам обсуждения, члены Общественного совета поддержали позицию о том, что закон "О защите прав потребителей", в который ранее, по данным СМИ, предлагали внести изменения об увеличении гарантийного ремонта, "не нуждается в изменениях, так как для решения возможных спорных ситуаций достаточно имеющейся нормативно-правовой базы РФ".

"Роспотребнадзор готов дополнительно оказать необходимое содействие в проработке наиболее чувствительных вопросов по работе с потребителями, методическую и консультативную помощь, дать все необходимые разъяснения представителям автодилерского бизнес-сообщества и предложил совместно проработать вопросы взаимодействия с потребителями на примере положительного опыта Ассоциации компаний розничной торговли в области реализации товаров радиоэлектронной промышленности", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что срок ремонта потребительских товаров по гарантии могут увеличить вдвое - до 90 дней. Такой порядок предлагалось легализовать в России на год. Инициативу обсуждали Минэкономразвития, Минпромторг и Роспотребнадзор. Как отмечало издание "Известия", в новых экономических условиях у компаний возникли проблемы с поставками: без необходимых деталей они не могут починить товары по гарантии. Поэтому в ближайшее время бизнес ждет всплеска судебных разбирательств с потребителями, которые могут закончиться штрафами и начислением пеней.

Роспотребнадзор
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