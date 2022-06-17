Путин назвал решение об операции на Украине вынужденным, но необходимым

Президент РФ Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о проведение спецоперации на Украине было вынужденным, но необходимым шагом.

"В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз решение России о проведении специальной военной операции было вынуждено, трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым", - сказал глава государства на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

По его словам, "это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати, на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность".

Он заявил, что "Запад стремился не только реализовать сценарий "антиРоссия", но и вел активное военное освоение украинской территории, буквально накачивал своим оружием и своими военными советниками". "На развитие экономики людей, проживающих на той территории, вообще никто не обращает внимания", - добавил президент РФ.

Все задачи военной спецоперации на Украине будут решены, заявил президент.

"И залогом тому - мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительство и укрепление сильной и суверенной державы - России", - подчеркнул глава государства.

Новость дополняется