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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Два человека разбились на параплане в Омской области

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Омской области при падении параплана погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел утром в воскресенье в районе села Большекулачье Омского района. О происшествии в полицию сообщили рыбаки, находившиеся на водоеме.

По предварительной информации, двое мужчин не справились с управлением параплана и разбились при ударе о землю.

"В настоящее время на месте падения параплана работает следственно-оперативная группа полиции, установлена личность одного из мужчин - 57-летнего жителя города Омска. Личность второго погибшего устанавливается", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе села Троицкое обнаружен автомобиль, на котором приехали погибшие.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, это был частный полет, не согласованный с органами обслуживания воздушного движения.

По данному факту транспортным прокурором Омска организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия, отмечается в релизе.

На место падения выехали следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, обстоятельства уточняются, сообщает пресс-служба СКР.

Омская область
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