Альпинисты запросили помощь при восхождении на горный пик в Кабардино-Балкарии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь группе альпинистов из Пятигорска, один из которых получил травму при восхождении на пик Терсколак на высоте 3 400 метров, сообщает главное управление МЧС России по республике в воскресенье.

Сообщение от альпинистов спасатели получили 19 июня в 11:00. По предварительным данным, в составе группы четыре человека, они не зарегистрировали свой маршрут, уточняется в сообщении.

На помощь альпинистам вышли 17 спасателей от МЧС России.