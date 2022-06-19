Три человека, в том числе два ребенка, погибли в ДТП под Новгородом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе двое детей, погибли в воскресенье при столкновении двух легковых автомобилей на новгородской трассе, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального управления ГИБДД Татьяна Лапина.

"Информация о столкновении "Лады Калины" и "Лады Гранта" на 187 км шоссе Великий Новгород-Спасская Полисть-Малая Вишера-Любытино-Боровичи поступила оперативным службам около 16:12", - сказала она.

В результате ДТП три человека погибли - двое детей и водитель "Лады Гранта". Оперативники продолжают работу на месте аварии. Устанавливаются причины и виновник происшествия.

Как уточнила представитель областной прокуратуры Елена Григорьева, в "Лада Калина" находились пять человек, в "Лада Гранта" - только водитель.

"В аварии погибли шофер "Лада Гранта", а также мальчики четырех и девяти лет", - добавила она.

Восьмилетняя девочка и ее родители находятся в Боровичской центральной районной больнице. Взрослые госпитализированы. Сведений о состоянии пострадавших нет.

Прокуратура начала проверку обстоятельств ДТП.