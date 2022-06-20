Замначальника УМВД Магнитогорска арестовали за получение взятки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Магнитогорска удовлетворил ходатайство следователя об аресте на два месяца – до 17 августа – обвиняемого в коррупции заместителя начальника полиции УМВД города Мурата Ахметова, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Полицейский обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, он получил взятку от местного жителя за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает, что по данному факту проводится служебная проверка.

"При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание (...), а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности" - говорится в сообщении.