Житель Кубани получил 18 лет за убийство супругов в 2014 году

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд вынес приговор Петру Змеевцу, обвиняемому в убийстве супругов в Усть-Лабинском районе в 2014 году и других преступлениях, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Судом мужчина признан виновным по п. "а" ч.2 ст.105 (убийство), п. "в" ч.2 ст.158 (кража), ч.2 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст.318 (применение насилия в отношении полицейского) УК РФ. По совокупности совершенных преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года", - говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщают о подробностях преступления 8-летней давности.

"Установлено, что поздно вечером 24 февраля 2014 года Петр Змеевец приехал домой к супружеской паре в селе Суворовском. Женщина впустила фигуранта во двор, где он предложил хозяину приобрести у него мясо. Мужчина отказался делать покупку у Змеевца, в связи с чем между ними произошла ссора, перешедшая в драку", - говорится в сообщении.

Чтобы помочь супругу, женщина принесла из дома топор. "Змеевец выхватил у нее топор и стал по очереди наносить удары по головам супругов. От полученных травм пара погибла на месте", - сообщили в управлении СКР.

Уточняется, что Змеевец занес тела убитых в дом. Там он снял с потерпевшего ювелирные украшения и и унес их. А чтобы скрыть преступление злоумышленник поджег дом и скрылся с места происшествия.

В 2018 году установили причастность Змеевца к убийству и он был задержан.

Также сообщается, что Змеевец, находясь в камере для задержанных, ударил кулаком удар в лицо сотрудника полиции, причинив ему легкий вред здоровью.

Для установления психического состояния подсудимого было назначено проведение трех психолого-психиатрических экспертиз, одна из которых проводилась в институте имени Сербского. По заключению экспертов, Змеевец полностью вменяем.

В судебном заседании от дачи показаний мужчина отказался.