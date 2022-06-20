КС РФ признал за IT-разработчиками право на защиту авторства в коллективном продукте

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ признал недопустимым отказ авторам компьютерных программ в судебной защите прав на разработанные коллективные продукты.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте КС РФ.

Дело о проверке конституционности пункта 3 статьи 1260 Гражданского кодекса РФ рассматривалось в связи с жалобой ростовского IT-специалиста Антона Мамичева. Согласно этому пункту, автор составного произведения осуществляет авторские права при условии соблюдения прав авторов произведений, использованных для создания составного продукта. Программист указал на несоответствие этой нормы, позволяющей отказывать в судебной защите авторских прав на его произведение, Основному закону.

Как следует из заявления, мужчина безуспешно отстаивал в судах авторское право на созданную им компьютерную программу "eLearning Metadata Manager". Этот продукт, по словам заявителя, незаконно присвоили его бывший работодатель ООО "Интервим" и контролирующая его швейцарская компания Veeam Software Group GmbH. Суды указывали на невозможность защиты Мамичевым авторских прав на программу, в том числе на исходный код, так как не доказана правомерность использования при ее создании как составного произведения объектов третьих лиц. Программист, однако, пояснял в судах, что работал на условиях лицензий, доступных без ограничений.

Конституционный суд пришел к выводу, что недопустимо отказывать в защите прав автору программы только на том основании, что она является составным произведением и не соблюдены права других правообладателей использованных для ее создания объектов, особенно, если последние не имеют судебных претензий к разработчику. "Вопреки конституционным требованиям справедливости и соразмерности правосудие в таких случаях осуществляется в ущерб автору программы. По сути, защита авторских прав только при условии получения согласия создателей использованных при разработке программы объектов ставит реализацию права автора на судебную защиту в зависимость от волеизъявления третьих лиц", - указал КС.

Оспариваемая норма была признана судом неконституционной. Решения по искам Мамичева о требовании пресечения нарушений права авторства, права на имя и исключительных прав полежат пересмотру, в части исключительного права на программу как на составное произведение - после исправления законодателем дисквалифицированной КС нормы.