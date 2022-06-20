Быстрый рост цен на основные продукты и товары за последний месяц заметили 66% россиян

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Две трети россиян (66%) заявили, что в течение последнего месяца цены на основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги повышались быстрее, чем раньше, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), размещённые на официальном сайте социологического центра.

При этом почти каждый пятый (18%) не сомневается в вероятности сохранения такой ситуации на ближайшие четыре недели.

Результаты исследования показывают, что 16% сограждан, или каждый шестой, прогнозируют рост цен теми же темпами, что и прежде. В том, что так будет и в ближайший месяц, уверен каждый третий (34%).

По данным ФОМ, более медленный рост цен за последний месяц заметили 5% респондентов. Надеющихся, что так будет и в течение ближайших четырёх недель, оказалось почти втрое больше (14%).

Совсем не заметили какого-либо повышения цен за последний месяц 5% россиян, на то, что так будет и на период ближайших четырёх недель, рассчитывают 13% респондентов.

В ходе опроса выяснилось, что есть сограждане, заметившие снижение цен (1%), на ближайший месяц такую ситуацию прогнозируют в шесть раз больше респондентов (6%).

Всероссийский опрос был проведён 10-12 июня 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.