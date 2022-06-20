Мишустин сравнил санкции против РФ и Белоруссии с "тотальной экономической войной"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что против России и Белоруссии развязана настоящая экономическая война, и выразил уверенность, что совместными усилиями два государства справятся с этим беспрецедентным давлением.

В ходе встречи в понедельник в Минске с белорусским коллегой Романом Головченко Мишустин поблагодарил Белоруссию за "конструктивную позицию о ситуации вокруг Украины".

"Мы противостоим совместно беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств, сравнимому с тотальной экономической войной. Цель ее - отрезать Россию и Белоруссию от международной финансовой системы, затормозить экономическое развитие, подорвать технологический суверенитет наших стран, ухудшить жизнь наших граждан", - сказал глава правительства РФ.

Он выразил уверенность, что "мы выдержим этот прессинг и в результате станем сильнее, вместе сможем преодолеть последствия западных санкций, в том числе за счет углубления интеграции в Союзном государстве, запуска совместных проектов, развития производственных и логистических цепочек, импортозамещения".

Головченко согласился, что "складывающаяся обстановка диктует необходимость действовать быстро, решительно и по-военному. "В таких условиях мы работаем, в таких условиях и должны принимать решения", - сказал он.