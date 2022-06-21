Рогозин заявил, что у США осталось четыре двигателя РД-181

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что у США осталось четыре двигателя РД-181, которых хватит на два пуска корабля Cygnus.

"У США в результате наших ответных санкций осталось всего четыре двигателя РД-181. Их хватит для двух пусков Cygnus", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Как отмечают в пресс-службе "Роскосмоса", в госкорпорации считают, что США могут обратиться к России с просьбой о возобновлении поставок двигателей.

"По сути, США нужна адаптация корабля Cygnus под новый носитель, что займет несколько лет и потребует крупных финансовых средств, или им придется вернуться к России с просьбой о новых поставках двигателей", - сообщили в пресс-службе.

Накануне грузовой космический корабль Cygnus попытался провести запланированную коррекцию орбиты МКС, однако попытка окончилась неудачей. Как пояснили в Центре управления полетов в Хьюстоне, процедура была прервана из-за перепада давления.

В случае успеха эта коррекция стала бы первым программным манёвром подобного рода для американских космических аппаратов с 2011 года. С этого времени для коррекции орбиты использовались российские корабли "Прогресс".

3 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" в ответ на американские санкции приостанавливает поставки ракетных двигателей в США. Также он сообщил, что госкорпорация прекращает техобслуживание уже поставленных в США российских ракетных двигателей РД-180.

По его словам, ущерб США из-за отказа РФ поставлять ракетные двигатели для американских ракет составит около $4 млрд.

25 февраля исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщил, что в США решили форсировать поставки российских двигателей РД-180. "Я приказал ускорить поставку последних (двигателей - ИФ) РД-180", - написал Бруно в твиттере (заблокирован в РФ).

В декабре прошлого года сообщалось, что "Энергомаш" планирует в 2021 году передать в США не менее десяти ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщал в интервью "Интерфаксу" первый замгендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников, поставка двигателей в США приносит "Энергомашу" около трети выручки - порядка 10-12 млрд рублей в год.

Двигатели РД-180 используются United Launch Alliance в ракете-носителе Atlas-5. Другой американской компании - Orbital ATK - поставляются двигатели РД-181. Они применяются в ракетах Antares, при помощи которых на Международную космическую станцию отправляются грузовые корабли Cygnus.

Конгресс США в последние годы неоднократно призывал ВВС США отказаться от их использования. Однако, по признанию конгрессменов, заменить российские ракетные двигатели вряд ли удастся до 2024 года, в том числе из-за значительной дороговизны создаваемого американского аналога.