Пьяный астраханец устроил стрельбу по толпе из пневматики и попал ребенку в голову

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Житель Астрахани стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после стрельбы из пневматической винтовки, в результате которой пострадал ребенок. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону во вторник.

"Вечером 17 июня подозреваемый в состоянии опьянения с балкона квартиры своего знакомого начал стрельбу из его спортивной пневматической винтовки по скоплению людей на пешеходной части дороги между многоквартирными домами. Пуля попала в голову 8-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Друзья мальчика довели его до дома, где мать вызвала бригаду скорой помощи. Ребенка доставили в больницу, ему провели операцию и извлекли пулю. Его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

В отношении 37-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия). Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.