Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

Пьяный астраханец устроил стрельбу по толпе из пневматики и попал ребенку в голову

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Житель Астрахани стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после стрельбы из пневматической винтовки, в результате которой пострадал ребенок. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону во вторник.

"Вечером 17 июня подозреваемый в состоянии опьянения с балкона квартиры своего знакомого начал стрельбу из его спортивной пневматической винтовки по скоплению людей на пешеходной части дороги между многоквартирными домами. Пуля попала в голову 8-летнего мальчика", - говорится в сообщении.

Друзья мальчика довели его до дома, где мать вызвала бригаду скорой помощи. Ребенка доставили в больницу, ему провели операцию и извлекли пулю. Его жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает.

В отношении 37-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия). Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Астрахань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Пожар подошел к скважине после атаки на платформу "Черноморнефтегаза"

На Камчатке полицейского подозревают в избиении пьяного водителя

На Камчатке полицейского подозревают в избиении пьяного водителя

Песков заявил, что плененным на Украине американцам может грозить смертная казнь

Песков заявил, что плененные на Украине американцы должны ответить за преступления

Ограничения на полеты в Крым будут сняты после разрешения Минобороны РФ

Ограничения на полеты в Крым будут сняты после разрешения Минобороны РФ

Что произошло за день: понедельник, 20 июня

СКР возбудил дело об обстреле платформы "Черноморнефтегаз"

С платформ "Черноморнефтегаза" эвакуировали 94 человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });