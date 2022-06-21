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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:55

В КПРФ опровергли слухи о мюнхенских квартирах депутата Лябихова

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - У депутата от КПРФ Романа Лябихова нет недвижимости в Германии, заявил первый зампред фракции Николай Коломейцев.

"Нет у него недвижимости. Если была бы недвижимость, мандат отняли бы на второй день. Это провокация, вброс. И на Филатову (Ирина Филатова, депутат от КПРФ - ИФ) так вбрасывали, потом оказалось, это другая Филатова", - сказал Коломейцев "Интерфаксу" во вторник.

Он назвал информацию о недвижимости в ФРГ у Лябихова недобросовестностью, "возможно, умышленной".

Накануне агентство Associated Press сообщило со ссылкой на немецкую прокуратуру, что в Мюнхене в рамках борьбы против обхода санкций конфисковали три квартиры и банковский счет, которые, по утверждению властей, принадлежат российскому депутату и его жене.

В прокуратуре Мюнхена заявили, что депутат Госумы и его жена, названные Л. и К., совместно владеют двумя квартирами в городе и до недавних пор продолжали зарабатывать деньги, сдавая их в аренду, что нарушило санкции ЕС. При этом жена депутата, зарегистрированная жителем Мюнхена, по утверждению немецких властей, владеет еще одной квартирой, которая также сдавалась в аренду.

Приказ о конфискации поступил на прошлой неделе и вступил в силу в понедельник. Арендаторы могут продолжить проживать в этих квартирах, однако теперь не имеют права платить аренду депутату и его жене, вместо этого платежи будут внесены на хранение в окружной суд Мюнхена.

По данным СМИ, на конфискованный банковский счет ежемесячно поступала арендная плата на сумму около 3,5 тыс. евро.

Позднее в СМИ появились предположения, что, вероятнее всего, речь идет о депутате от КПРФ Романе Лябихове.

КПРФ Мюнхен Германия
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