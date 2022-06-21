Роснедра высоко оценивают перспективы России на мировом рынке воды

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В течение следующего десятилетия в мире появится новый рынок гидрологических услуг, основными игроками на котором станут ограниченное число стран, обладающих научной базой в этой области. РФ с ее уникальным опытом в гидрогеологии может претендовать на значительную долю этого расширяющегося рынка, но ей необходима консолидации профильной экспертизы. Такое мнение высказал "Интерфаксу" руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров в кулуарах VI Всероссийского водного конгресса.

Он отметил, что существующее положение вещей в сфере гидрогеологии РФ не соответствует значимости отрасли: "Связи между фундаментальными институтами и производственными предприятиями во многом утрачены. Сохраняется большое количество сильных специалистов в области гидрогеологии, но многие из них действуют в составе небольших исследовательских групп и производственных компаний. Такое положение вещей не позволяет развивать гидрогеологию в той степени, в которой этого требует ситуация и в стране, и в мире. Мы просто не сможем ответить на вызовы времени в условиях той разрозненной работы, которую ведут гидрогеологи сейчас".

Поэтому Роснедра ставят перед собой задачу консолидации гидрогеологической экспертизы, заявил Петров. Необходимо восстановить связь между институтами и производственными компаниями, а также прекратить дублирование работ различными группами.

Глава Роснедр подчеркнул, что на фоне климатических изменений и роста населения проблемы исчерпания запасов подземных вод выходят на государственный уровень в целом ряде крупных стран, в том числе в Индии, Иране, центральноазиатских и африканских государствах, в странах Южной Америки.

"Это приводит к фундаментальным изменениям мирового рынка гидрогеологической экспертизы. До сих пор этот рынок был структурирован заказами отдельных компаний и тактическими инвестициями. Однако по мере того, как проблемы водообеспеченности выходят на государственный уровень во многих крупнейших странах, рынок расширится, а спрос всё в большей степени будет формироваться долгосрочными стратегическими инвестициями", - заявил Петров.

Он отметил, что лишь ограниченное количество государств располагает квалифицированными специалистами, организациями и научными школами в области гидрогеологии.

"Кроме России к их числу относятся США, Великобритания, Германия, Италия, Франция. Значительные усилия по развитию гидрогеологии предпринимает КНР. Это значит, что в течение следующего десятилетия будет сформирован новый рынок комплексных гидрологических услуг, основными поставщиками которых станут перечисленные выше страны. Гидрогеологическая экспертиза этих стран превратится в важный инструмент международного влияния. По своей структуре это будет напоминать ситуацию на рынке космической экспертизы, который структурирован несколькими крупнейшими космическими агентствами", - считает глава Роснедр.

РФ обладает необходимым гидрогеологическим научным и производственным комплексом и многолетним научно-производственным опытом в сфере водообеспечения в регионах с различными природно-климатическими условиями и уровнями антропогенной нагрузки на подземные воды. Это позволяет России претендовать на значительную долю расширяющегося рынка.

"Прежде всего должно рассматриваться сотрудничество с такими государствами, как Аргентина, Болгария, Бразилия, Греция, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Монголия, Перу. Сотрудничество с этими странами позволит, кроме всего прочего, расширить присутствие России в традиционных зонах влияния ЕС и США. Но занять место на этом рынке мы сможем только консолидировав наши силы, нашу уникальную гидрогеологическую экспертизу", - сказал Петров.

В настоящее время крупнейшим специализированным научно-производственными предприятием в России является ФГБУ "Гидроспецгеология", входящая в Роснедра. Также в стране функционирует ряд специализированных научных структур, научная и прикладная деятельность ведётся в ряде вузов.

Кроме того, гидрогеологические работы ведутся такими предприятиями как "Росгеология", гидрогеологическая и геоэкологическая компания "Гидэк", НТЦ "Новотэк" (Белгород), а также сектором гидрогеологии Ижевского нефтяного научного центра (дочернее общество ОАО "Удмуртнефть", входящее в состав Корпоративного научно-проектного комплекса НК "Роснефть"). Действует ряд общественных организаций, в том числе Российский союз гидрогеологов и Российская ассоциация водоснабжения и воодотведения. Российские гидрогеологи и представители Роснедр активно участвуют в разработке международной классификации запасов подземных вод в рамках Европейской экономической комиссии ООН.