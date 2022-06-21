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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Песков приветствовал продажу Муратовым нобелевской медали ради помощи украинским беженцам

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Любой вклад в поддержку беженцев с Украины, прибывающих на территорию России, можно только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что очень много людей помогает – я могу говорить в данном случае только за Россию – беженцам с Украины, которые прибывают на территорию России, их становится больше и больше. И действительно, люди с открытым сердцем оказывают посильную помощь. Любой вклад в это дело, особенно в том, что касается детей, может только приветствоваться", - сказал Песков журналистам.

"Но еще раз повторю, все-таки речь идет об очень многих людях и о таком едином народном порыве", - добавил он.

Так Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к информации о том, что главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою медаль лауреата Нобелевской премии мира и намерен передать вырученные средства в ЮНИСЕФ для детей украинских беженцев в разных странах, включая Россию.

20 июня медаль лауреата Нобелевской премии мира, главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова была продана на аукционе Heritage за $103,5 млн. Как сообщил Муратов, все вырученные деньги он передаст в ЮНИСЕФ, чтобы они были направлены на помощь детям-беженцам из Украины, в том числе в Польше, России, Германии, Молдавии, Словении, Чехии и Венгрии.

Украина Дмитрий Муратов ЮНИСЕФ Дмитрий Песков
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