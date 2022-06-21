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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Патрушев заявил о нейтрализации попыток создания под Калининградом "немецкой автономии"

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что нейтрализованы попытки продвижения проекта создания в Калининградской области так называемой немецкой автономии.

"В Калининградской области нейтрализованы попытки продвижения подконтрольными Германии некоммерческими организациями проекта создания так называемой немецкой автономии", - заявил Патрушев во вторник на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в округе.

Говоря о результатах работы за год, прошедший с последнего совещания в макрорегионе, он отметил, что на Северо-Западе России "пресечена деструктивная деятельность иностранных неправительственных организаций и подконтрольных им российских некоммерческих организаций, получавших средства из США, Великобритании, Швеции и Бельгии".

"Установлены факты сбора польскими спецслужбами сведений для инспирирования недовольства среди россиян", - добавил он.

Кроме того, по словам Патрушева, для борьбы с распространением в интернете деструктивной идеологии власти уточнили в законодательстве основания для досудебной блокировки сайтов, содержащих информацию экстремистского и террористического характера. "Только прошлом году в округе выявлено более 1,5 тыс. интернет-ресурсов экстремистской направленности. В суды направлено свыше тысячи исковых заявлений о признании информации запрещенной", - сообщил секретарь СБ РФ.

Патрушев попросил "усилить бдительность и не ослаблять работу по профилактике терроризма и экстремизма", учитывая "рост геополитической нестабильности, активизацию радикальных и экстремистских настроений, а также возрастающие диверсионно-террористические угрозы", прежде всего связанные с поставками на Украину оружия.

При этом, по его словам, сейчас дополнительный импульс получила работа с молодежью для профилактики распространения радикальных идей. "На базе вузов в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Калининграде и Архангельске создано четыре координационных центра. Их работа нацелена на формирование у молодежи активной гражданской позиции и профилактику радикализма", - пояснил он.

Калининградская область Совбез РФ Николай Патрушев
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