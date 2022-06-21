Бетонные перекрытия обрушились на рабочих при демонтаже гаража в Омской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи травмированием троих рабочих во время демонтажа производственного здания агропромышленного предприятия в Горьковском районе Омской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел во вторник в селе Сухое, где трое работников агропромышленного предприятия демонтировали здание гаража.

"При разборе стен и кровли на одного из рабочих упали бетонные перекрытия. Остальные работники попытались оказать ему помощь, однако в данный момент обрушились еще два перекрытия", - говорится в сообщении.

Все трое пострадавших с различными травмами госпитализированы.