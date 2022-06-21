Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Бетонные перекрытия обрушились на рабочих при демонтаже гаража в Омской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку в связи травмированием троих рабочих во время демонтажа производственного здания агропромышленного предприятия в Горьковском районе Омской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По предварительной информации, инцидент произошел во вторник в селе Сухое, где трое работников агропромышленного предприятия демонтировали здание гаража.

"При разборе стен и кровли на одного из рабочих упали бетонные перекрытия. Остальные работники попытались оказать ему помощь, однако в данный момент обрушились еще два перекрытия", - говорится в сообщении.

Все трое пострадавших с различными травмами госпитализированы.

Омская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Военные РФ ответили ударом по аэродрому под Одессой на обстрел платформ в Черном море

РФ внесла в список террористов одного из лидеров запрещенного "Правого сектора"

Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Песков сообщил о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Пожар подошел к скважине после атаки на платформу "Черноморнефтегаза"

На Камчатке полицейского подозревают в избиении пьяного водителя

На Камчатке полицейского подозревают в избиении пьяного водителя

Песков заявил, что плененным на Украине американцам может грозить смертная казнь

Песков заявил, что плененные на Украине американцы должны ответить за преступления

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });