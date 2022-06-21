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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Пассажирский самолет с загоревшимся шасси сел в аэропорту Иркутска

СКР и прокуратура начали проверку по факту инцидента

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку по факту возгорания шасси воздушного судна Ан-24 в аэропорту Иркутска, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, во вторник в аэропорту Иркутска при посадке самолета АН-24, следовавшего рейсом Бодайбо - Иркутск, у воздушного судна произошло возгорание шасси. На борту находились 38 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировано.

В рамках проверки следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что, по предварительным данным, при посадке Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" заклинило шасси с последующим возгоранием двух колес левого шасси. Инцидент произошел в 19:19 (14:19 по московскому времени).

По информации надзорного ведомства, аэропорт работает в штатном режиме.

По данному факту Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Иркутск СКР
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