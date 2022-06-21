Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Прокуратура проверит информацию о поездке змей в петербургском метро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербургского метрополитена проводит проверки по сообщениям о перевозке змей в подземке, сообщает во вторник пресс-служба городского надзорного ведомства.

Как установили прокуроры, днем 11 июня местный житель вез без специального контейнера от станции "Гостиный двор" до "Беговой" императорского удава. Аналогичный провоз змеи зафиксирован в метро северной столицы и во вторник.

"В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение федерального законодательства в сфере перевозок пассажиров и животных, а также при осуществлении контрольно-пропускного режима на станциях метро со стороны ответственных должностных лиц ГУП "Петербургский метрополитен", - сообщают в надзорном ведомстве.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи со змеями в петербургской подземке. На кадрах, которые вызвали широкое обсуждение, запечатлено, как змеи ползали по поручням в вагонах.

Пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО накануне сообщала, что мужчине, который вез в метро императорского удава внесено предостережение. "В случае, если предостережение не будет исполнено и подобный инцидент повторится, управление инициирует мероприятия по изъятию удава у владельца", - отметили в управлении.

Там подчеркнули, что императорский удав занесен в приложение II к перечню видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, животное находится в перечне видов, запрещенных к содержанию (допустимо лишь в том случае, если животное официально приобретено до 1 января 2020 года).

Императорский удав - неядовитая змея из семейства ложноногих. Средняя длина этого пресмыкающегося варьируется от 1,3 до 2,5 м, но может достигать и 3,7 м. Вес в среднем составляет порядка 6 кг.

Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва

"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва

Литва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область

Специалисты займутся восстановлением платформ "Черноморнефтегаза" по разрешению Минобороны

Специалисты займутся восстановлением платформ "Черноморнефтегаза" по разрешению Минобороны
Военная операция на Украине

Военные РФ ответили ударом по аэродрому под Одессой на обстрел платформ в Черном море

РФ внесла в список террористов одного из лидеров запрещенного "Правого сектора"

Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Песков сообщил о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Пожар подошел к скважине после атаки на платформу "Черноморнефтегаза"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });