Прокуратура проверит информацию о поездке змей в петербургском метро

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербургского метрополитена проводит проверки по сообщениям о перевозке змей в подземке, сообщает во вторник пресс-служба городского надзорного ведомства.

Как установили прокуроры, днем 11 июня местный житель вез без специального контейнера от станции "Гостиный двор" до "Беговой" императорского удава. Аналогичный провоз змеи зафиксирован в метро северной столицы и во вторник.

"В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение федерального законодательства в сфере перевозок пассажиров и животных, а также при осуществлении контрольно-пропускного режима на станциях метро со стороны ответственных должностных лиц ГУП "Петербургский метрополитен", - сообщают в надзорном ведомстве.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи со змеями в петербургской подземке. На кадрах, которые вызвали широкое обсуждение, запечатлено, как змеи ползали по поручням в вагонах.

Пресс-служба управления Росприроднадзора по СЗФО накануне сообщала, что мужчине, который вез в метро императорского удава внесено предостережение. "В случае, если предостережение не будет исполнено и подобный инцидент повторится, управление инициирует мероприятия по изъятию удава у владельца", - отметили в управлении.

Там подчеркнули, что императорский удав занесен в приложение II к перечню видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Кроме того, животное находится в перечне видов, запрещенных к содержанию (допустимо лишь в том случае, если животное официально приобретено до 1 января 2020 года).

Императорский удав - неядовитая змея из семейства ложноногих. Средняя длина этого пресмыкающегося варьируется от 1,3 до 2,5 м, но может достигать и 3,7 м. Вес в среднем составляет порядка 6 кг.