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"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва

"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Дети из иностранных государств впервые за два года приезжают на отдых в международный детский центр "Артек" в Крыму, сообщает во вторник пресс-служба центра.

"Впервые за два года артековская смена будет международной: мы принимаем детей из Казахстана и Армении. Сегодня, как никогда, важны общение ребят из разных стран, обмен культурами и традициями. Встречаем мы и 170 школьников из Донецкой народной республики", - приводятся в сообщении слова директора "Артека" Константина Федоренко.

Всего за смену в "Артеке" отдохнут 3288 детей. Она посвящена творчеству и искусству, стартует 21-22 июня.

Ранее прием детей-иностранцев был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Международный детский центр "Артек" является крупнейшим детским лагерем в мире по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти лагерей. По результатам всероссийского рейтинга детских лагерей 2016 года признан лучшим в России.

Артек Крым
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