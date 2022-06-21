Мать Аршавина отсудила у бывшей невестки почти 2 млн рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону матери футболиста Андрея Аршавина, которая потребовала у бывшей невестки Алисы Аршавиной (Казьминой) крупную сумму за проживание в ее квартире, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Городской суд решение (Красносельского - ИФ) районного суда отменил, исковые требования (Татьяны Аршавиной - ИФ) удовлетворил", - говорится в сообщении.

Ранее мать Аршавина обратилась в суд с требованием взыскать с бывшей невестки 1 млн 920 тыс. рублей неосновательного обогащения за год, проценты на сумму долга - более 36 тыс. рублей, а также госпошлину.

Суду истица пожаловалась, что ответчица в течение длительного времени незаконно живет в ее квартире, игнорируя решение суда о выселении. Денег за проживание экс-супруга футболиста не платит, лишая Татьяну Аршавину возможности продать квартиру или сдать в аренду.

В ноябре 2021 года Красносельский районный суд Петербурга в удовлетворении требований матери футболиста отказал.

Аршавина (Казьмина) была женой экс-капитана сборной России по футболу в 2016-2019 годах. После развода женщина осталась жить в квартире бывшего мужа в Петербурге с тремя детьми, в том числе дочерью от брака со спортсменом.

По данным СМИ, в январе 2020 года мать Аршавина направила экс-невестке письмо с требованием о выселении, а позже подала на нее в суд. Согласно карточке дела, в декабре 2020 года Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск Татьяны Аршавиной, и в соответствии с решением суда бывшая жена футболиста и трое ее детей должны были покинуть квартиру.