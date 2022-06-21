Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Мать Аршавина отсудила у бывшей невестки почти 2 млн рублей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд встал на сторону матери футболиста Андрея Аршавина, которая потребовала у бывшей невестки Алисы Аршавиной (Казьминой) крупную сумму за проживание в ее квартире, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Городской суд решение (Красносельского - ИФ) районного суда отменил, исковые требования (Татьяны Аршавиной - ИФ) удовлетворил", - говорится в сообщении.

Ранее мать Аршавина обратилась в суд с требованием взыскать с бывшей невестки 1 млн 920 тыс. рублей неосновательного обогащения за год, проценты на сумму долга - более 36 тыс. рублей, а также госпошлину.

Суду истица пожаловалась, что ответчица в течение длительного времени незаконно живет в ее квартире, игнорируя решение суда о выселении. Денег за проживание экс-супруга футболиста не платит, лишая Татьяну Аршавину возможности продать квартиру или сдать в аренду.

В ноябре 2021 года Красносельский районный суд Петербурга в удовлетворении требований матери футболиста отказал.

Аршавина (Казьмина) была женой экс-капитана сборной России по футболу в 2016-2019 годах. После развода женщина осталась жить в квартире бывшего мужа в Петербурге с тремя детьми, в том числе дочерью от брака со спортсменом.

По данным СМИ, в январе 2020 года мать Аршавина направила экс-невестке письмо с требованием о выселении, а позже подала на нее в суд. Согласно карточке дела, в декабре 2020 года Приморский районный суд Петербурга удовлетворил иск Татьяны Аршавиной, и в соответствии с решением суда бывшая жена футболиста и трое ее детей должны были покинуть квартиру.

Петербург Андрей Аршавин Татьяна Аршавина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва

"Артек" возобновил прием детей из-за рубежа после двухлетнего перерыва

Литва расширила ограничения на перевозки грузов в Калининградскую область

Специалисты займутся восстановлением платформ "Черноморнефтегаза" по разрешению Минобороны

Специалисты займутся восстановлением платформ "Черноморнефтегаза" по разрешению Минобороны
Военная операция на Украине

Военные РФ ответили ударом по аэродрому под Одессой на обстрел платформ в Черном море

РФ внесла в список террористов одного из лидеров запрещенного "Правого сектора"

Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Госдума приняла закон о запрете на разработку недр РФ для иностранных компаний

Песков сообщил о юридическом казусе с референдумом о вхождении Южной Осетии в состав РФ

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Авиакомпании РФ продолжают накапливать лизинговые платежи за иностранные самолеты в рублях

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Глава Минтруда РФ заявил о росте числа официально зарегистрированных безработных

Пожар подошел к скважине после атаки на платформу "Черноморнефтегаза"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });