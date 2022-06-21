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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Военные РФ заявили об эвакуации в Россию более 2 млн человек с Украины, из ДНР и ЛНР

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В ходе специальной военной операции на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, а также украинских населённых пунктов вывезены более двух миллионов человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"За прошедшие сутки без участия украинской стороны из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 21 947 человек, в том числе 3 826 детей. А всего с начала специальной военной операции - два 2 002 773 человека, из которых 318 144 - дети", - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в российской базе данных на сегодняшний день содержатся 2 758 447 обращений из 2139 населенных пунктов Украины и подконтрольных киевским властям территорий республик Донбасса с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооружённым силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки от иностранных и украинских граждан поступило 55 таких обращений на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации, сообщил Мизинцев.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.

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