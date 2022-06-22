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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Экс-сотрудник Ростехнадзора осужден в Челябинске за взятки от предпринимателей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска вынес приговор обвинявшемуся в получении взятки бывшему начальнику отдела газового надзора Уральского управления Ростехнадзора, сообщает пресс-служба регионального УФСБ в среду.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

"Должностное лицо отдела Ростехнадзора с 2018 по 2020 годы получало через посредника взятки от представителей промышленных предприятий и организаций за приемку без фактического выезда и осмотра объектов сетей газораспределения и газопотребления, имеющих грубые нарушения требований законодательства РФ в сфере промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Суд приговорил его к четырем годам условно с лишением права занимать должности госслужбы сроком на 3 года и штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Челябинск Ростехнадзор
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