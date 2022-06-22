Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Пожар произошел в посвященном полету Терешковой ярославском музее "Космос"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожар произошел в музее "Космос" в поселке Никульское Ярославской области в ночь на среду, сообщила пресс-служба музея-заповедника.

"В реконструированной деревенской избе, которая является частью музея, сработала пожарная сигнализация. В настоящее время пожар ликвидирован. Мемориальные вещи не пострадали. Устанавливаются причины возгорания", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в результате пожара никто не пострадал. В связи с инцидентом ведомство организовало проверку.

Музей "Космос" является филиалом Ярославского музея-заповедника. Он открылся 25 января 1975 года и посвящен полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, ярославской "Чайки". Музейный комплекс включает в себя деревенский дом, воссоздающий быт семьи Терешковых, основной экспозиционный зал и выставочный зал-фойе, где проходят тематические выставки.

Ярославская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

Вакуумная установка горела на НПЗ в Ростовской области

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

ЦИК РФ передал Удальцовой думский мандат Рашкина

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Ликвидирован пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Новый закон об иноагентах планируют ввести в действие 1 декабря 2022 года

Новый закон об иноагентах планируют ввести в действие 1 декабря 2022 года

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ до 30 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });