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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Сенаторы поддержали закон об ответственности за повторные побои

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об ответственности за нанесение повторных побоев.

"Предлагается дополнить статью 116 УК частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия", - говорится в пояснительной записке к документу.

Эти деяния будут наказываться "обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок, либо арестом на срок до шести месяцев".

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