Четыре человека погибли при взрыве боеприпаса на арсенале под Владимиром

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих и гражданский специалист погибли при детонации боеприпаса на хранилище во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа в среду.

"22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", - сказано в сообщении.

"Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - информирует штаб ЗВО.