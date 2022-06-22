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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Четыре человека погибли при взрыве боеприпаса на арсенале под Владимиром

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Трое военнослужащих и гражданский специалист погибли при детонации боеприпаса на хранилище во Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа в среду.

"22 июня при проведении разгрузочно-погрузочных работ на территории хранилища боеприпасов во Владимирской области произошла самопроизвольная детонация боеприпаса. В результате подрыва боеприпаса погибли трое военнослужащих и один гражданский специалист", - сказано в сообщении.

"Возникший в хранилище пожар потушен. Организована проливка территории хранилища. Угрозы другим объектам и близлежащим населенным пунктам нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - информирует штаб ЗВО.

Владимирская область Владимир
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