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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Шмель спровоцировал ДТП с пятью пострадавшими в Поморье

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Архангельской области пять человек получили травмы, после того как автомобиль съехал в кювет.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД за рулем ВАЗ находилась женщина 1949 года рождения, машина опрокинулась.

В результате аварии пострадала водитель и четыре пассажирки 1948, 1949 и 1950 годов рождения. Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По информации полиции, пострадавшие возвращались домой с дач, когда в салон автомобиля залетел шмель. Пассажиры \ попытались его выгнать. Отвлекшись, водитель потеряла контроль над управлением.

Архангельская область
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