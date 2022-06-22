Экс-проректор института в Ростове-на-Дону получил срок за "ускорение" обучения студентов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему проректору Ростовского института защиты предпринимателей (РИЗП) Сергею Зайцеву по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

Суд признал Зайцева виновным по ч.3 ст.159 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года и восьми месяцев колонии общего режима.

"Бывший проректор с марта 2017 года по июнь 2018 года с использованием служебного положения организовал незаконный перевод обучающихся из РИЗП в иное высшее учебное заведение для обучения по ускоренной программе и получения диплома о высшем образовании в сокращенные сроки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Зайцев предоставлял по каждому студенту справки об обучении, содержащие заведомо ложные сведения о прохождении обучения на четвертом курсе юридического факультета РИЗП и об изучении дисциплин, не входящих в учебный план указанного вуза.