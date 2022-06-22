В Думу внесен закон о доступе ГИБДД к данным о здоровье водителей

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму в среду внесен правительственный проект закона (149503-8) об обмене информацией между медицинскими учреждениями и ГИБДД для своевременного отстранения от управления автомобилями.

В проекте закона отмечается, что сегодня непрофессиональные водители обязаны проходить медкомиссию раз в 10 лет - по истечении срока действия прав.

Однако, если в этот период у человека появляются какие-то медицинские противопоказания к управлению транспортным средством, информация об этом не поступает своевременно в ГИБДД; в итоге водители, как правило, продолжают управлять транспортными средствами до истечения срока действия водительских прав.

Согласно проекту закона, в случае выявления у водителя при проведении медицинского осмотра, медицинского освидетельствования либо при оказании медицинской помощи заболеваний, являющихся ограничениями к управлению транспортным средством, информация об этом фиксируется в федеральном реестре.

При этом водитель направляется для прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, которое проводится врачом-специалистом по профилю выявленного заболевания.

В случае подтверждения наличия соответствующих заболеваний, ранее выданное медицинское заключение аннулируется, информация об этом размещается в реестре, при этом выдается новое медицинское заключение, о чем информируется МВД.

В случае неявки водителя на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, ранее выданное медицинское заключение аннулируется, информация об этом также размещается в реестре, о чем информируется МВД.

В пояснительной записке приводятся данные о том, что в течение последних пяти лет подразделениями Госавтоинспекции на основании судебных решений о прекращении права на управление транспортным средством было аннулировано более 105,4 тысячи водительских удостоверений. Речь о ситуациях, когда у людей выявлялись такие болезни, как алкоголизм и наркомания, однако правоохранительным органам приходилось самостоятельно выявлять подобных граждан.