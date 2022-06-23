Пьяный подросток на машине с шестью пассажирами пытался уйти от погони ГИБДД в Ангарске

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники ГИБДД в Ангарске Иркутской области задержали в результате погони нетрезвого 16-летнего водителя, который катал в автомобиле подростков, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МВД по региону.

"Правоохранители блокировали автомобиль на территории 18 микрорайона. Из машины выбежали семь человек и попытались скрыться. Инспекторы ГИБДД задержали парня, выскочившего с места водителя", - говорится в сообщении.

По данным полиции, за рулем машины с признаками опьянения находился 16-летний уроженец Усольского района, не имеющий водительских прав. Наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе подтвердила процедура освидетельствования.

Автомобиль ВАЗ под управлением нетрезвого подростка экипаж ДПС заметил около трех часов ночи в районе автодороги Ангарск - Савватеевка. Сигнал об остановке водитель проигнорировал, после чего полицейские начали его преследовать, неоднократно призывая остановиться.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за невыполнение требования об остановке и управление машиной в состоянии опьянения, не имея соответствующего водительского удостоверения. Юноше грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Подросток поставлен на учет в отделе по делам несовершеннолетних. Автомобиль, принадлежащий родственнику одного из пассажиров, после инцидента помещен на штрафстоянку.