Частицу мощей святого Пантелеймона украли из храма в Ленобласти

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Неизвестный похитил частицу мощей из храма в Кировском районе Ленинградской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, футляр с частицей мощей святого Пантелеймона украли из храма Усекновения Главы святого Иоанна Предтечи в Кировске.

Как отметил собеседник агентства, помещение храма не оборудовано охранной сигнализацией и видеонаблюдением, физической охраны там также нет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу из официальных источников.