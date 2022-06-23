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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Правительство РФ упростило покупку жилья в кооперативах с помощью маткапитала

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В России сокращен перечень документов, необходимых для направления средств материнского капитала на покупку квартиры через жилищно-строительные или жилищно-накопительные кооперативы.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь гражданам, желающим вложить маткапитал в покупку кооперативной квартиры, больше не понадобится предоставлять в Пенсионный фонд справку о правах кооператива на земельный участок, на котором строится или будет построен дом", - отмечается в сообщении на сайте правительства.

Изменения коснутся тех случаев, когда гарантом выплаты взноса членом кооператива выступает региональная некоммерческая организация по строительству жилья.

Решение принято по просьбе руководителей регионов, отмечают в правительстве, оно связано с тем, что в ряде субъектов действуют свои региональные программы, в рамках которых земельные участки под социальное строительство передаются от региона некоммерческим жилищным организациям в безвозмездное пользование.

"В таком случае эти организации и выступают застройщиками, а кооперативы лишь аккумулируют средства граждан и не имеют прав на землю. По прежним правилам, вложить материнский капитал в покупку такого жилья было затруднительно. Теперь эти сложности урегулированы правительством, что позволит защитить права получателей материнского капитала и упростить для них покупку жилья через кооперативы", - отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин
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