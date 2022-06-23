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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

Росгвардейцы обезвредили найденный на обочине бронебойный снаряд под Челябинском

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Житель Троицка в Челябинской области обнаружил по пути домой на обочине дороги предмет, похожий на танковый снаряд, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии в четверг.

"На место незамедлительно прибыли сотрудники группы разминирования Росгвардии. Специалисты осмотрели находку и установили, что ей является 85-ти мм боевой бронебойный снаряд со следами коррозии", - говорится в сообщении.

Точное назначение боеприпаса установить не удалось из-за отсутствия маркировки. Со слов росгвардейцев, он мог взорваться под действием детонации.

Бойцы ОМОН "Атом" вывезли опасный боеприпас на полигон и уничтожили.

Росгвардия Челябинская область
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