В РФ в 2022 году сгорело уже около 900 тыс. га леса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - С начала пожароопасного сезона в России возникло более 6 тыс. пожаров, а общая площадь, пройденная огнём, превысила 860 тыс. га, сообщили в Минприроды РФ.

Из них 467,7 тысяч (54%) - на Дальнем Востоке и 306,9 тысяч (35%) - в Сибири, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства.

При этом в министерстве подчеркнули, что ни один лесной пожар, возникший с начала пожароопасного сезона 2022 года, не перешел в населённые пункты.

"Этой весной огонь больше 2000 раз приходил в лес из полей, лугов и степей. А когда горит открытая территория, тушить её обязаны региональные власти. Но при этом статистику ландшафтных пожаров ведёт только федеральное Минприроды, а в регионах они вообще не учитываются и проходят как просто термоточки", - отметили в сообщении ведомства.

В Минприроды уточнили, что в этом году федеральное финансирование на борьбу с лесными пожарами увеличили с 6 млрд рублей до 14,2 млрд рублей. Деньги до регионов довели в декабре.