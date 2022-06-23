Находившийся в розыске житель Петербурга угнал машину полиции при задержании

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Житель Петербурга стал фигурантом уголовного дела после угона автомобиля МВД и применения насилия к полицейскому, сообщает в четверг пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

По данным следствия, около недели назад мужчина находился в служебном автомобиле полиции для разбирательства и установления личности. Сначала он попытался покинуть машину, оттолкнув полицейского, а затем, когда сотрудник вышел из салона, чтобы надеть на него наручники, пересел на водительское сиденье и начал движение.

Предварительно установлено, что мужчина игнорировал требование об остановке и, видя, что полицейский держится за дверь автомобиля, продолжал ехать и даже увеличил скорость, чтобы скрыться с места, однако вскоре был задержан.

По информации СКР, фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья) и ч.4 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное с применением насилия). При этом на момент инцидента он находился в розыске за совершение других преступлений в нескольких регионах РФ.

В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.