Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Эксперт заявила о необходимости создания в РФ единого реестра садоводов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Формирование в России единого реестра производителей в садоводстве поможет эффективному развитию отрасли и распределению мер господдержки. Так считает руководитель центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Инна Рыкова.

"Мы не видим единый реестр производителей садов, как это сделано для производителей виноградных насаждений. Нам хотелось бы их (садоводов - ИФ) идентифицировать, видеть единую систему производителей, единую интеграционную площадку, на которую любой пользователь мог зайти и увидеть информацию о производителях", - сказала Рыкова в ходе международной выставки-конгресса "PROЯблоко-2022" в Минводах в четверг.

По ее словам, введение единого реестра позволит увеличить эффективность бизнеса и мер господдержки садоводства. Реестр также позволит формировать прогнозы развития в долгосрочной перспективе для оценки потребности в мерах господдержки.

Рыкова также назвала ряд проблем развития садоводства с учетом введенных против страны санкций, в том числе недостаток средств защиты растений, удобрений, а также рост себестоимости у отечественных производителей на 20-30% при снижении оптовых цен.

Кроме того, по ее мнению, необходимо обратить внимание на недобросовестную конкуренцию со стороны импортеров, в частности, на импорт фруктов по демпинговым ценам, а также недостаточную самообеспеченность отрасли посадочным материалом.

По ее мнению, необходимо сформировать открытый портфель проектов в отрасли садоводства для потенциальных инвесторов и повысить прозрачность и открытость получения субсидий, а также расширить практику импортозамещения плодово-ягодной продукции, в том числе посадочного материала.

Минфин РФ НИФИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На восстановление 11 Ту-204, Ил-96 и Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд руб.

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

Суд признал законным включение Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

Абрамченко заявила, что США убеждают другие страны не покупать продовольствие из РФ

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Tikkurila объявила об уходе из России

Tikkurila объявила об уходе из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });