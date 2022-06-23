Эксперт заявила о необходимости создания в РФ единого реестра садоводов

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Формирование в России единого реестра производителей в садоводстве поможет эффективному развитию отрасли и распределению мер господдержки. Так считает руководитель центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России Инна Рыкова.

"Мы не видим единый реестр производителей садов, как это сделано для производителей виноградных насаждений. Нам хотелось бы их (садоводов - ИФ) идентифицировать, видеть единую систему производителей, единую интеграционную площадку, на которую любой пользователь мог зайти и увидеть информацию о производителях", - сказала Рыкова в ходе международной выставки-конгресса "PROЯблоко-2022" в Минводах в четверг.

По ее словам, введение единого реестра позволит увеличить эффективность бизнеса и мер господдержки садоводства. Реестр также позволит формировать прогнозы развития в долгосрочной перспективе для оценки потребности в мерах господдержки.

Рыкова также назвала ряд проблем развития садоводства с учетом введенных против страны санкций, в том числе недостаток средств защиты растений, удобрений, а также рост себестоимости у отечественных производителей на 20-30% при снижении оптовых цен.

Кроме того, по ее мнению, необходимо обратить внимание на недобросовестную конкуренцию со стороны импортеров, в частности, на импорт фруктов по демпинговым ценам, а также недостаточную самообеспеченность отрасли посадочным материалом.

По ее мнению, необходимо сформировать открытый портфель проектов в отрасли садоводства для потенциальных инвесторов и повысить прозрачность и открытость получения субсидий, а также расширить практику импортозамещения плодово-ягодной продукции, в том числе посадочного материала.